ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НАЦБАНКОМ С 22 ФЕВРАЛЯ 2020 ГОДА

15:42 21.02.2020 Национальный банк Республики Беларусь установил с 22 февраля 2020 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,2120 белорусского рубля, 1 евро – 2,3885 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,4401 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 9,0379 белорусского рубля.