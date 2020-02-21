Финансовые рынки РБ

Пятничные торги на ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» подтвердили тенденцию к снижению курса российского рубля и продолжению роста доллара.

Так, российский рубль опустился на 0,0180 BYN (-0,52%) до 3,4401 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,4581 BYN), а доллар поднялся на 0,0072 BYN (0,32%) до 2,2120 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,2048 BYN).

Евро по отношению к белорусскому рублю также вырос на 0,0098 BYN (0,41%) до 2,3885 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 2,3787 BYN).

Оборот в торговле долларом США на торгах БВФБ 21 февраля составил 30,242 млн BYN, объем торговли евро – 2,632 млн. BYN, а объем торговли российским рублем – 21,725 млн. BYN.

Курс продажи доллара в пятницу на 15:00 в белорусских банках колеблется между 2,215 и 2,24 рубля; евро – между 2,39 и 2,415; 100 российских рублей – между 3,44 и 3,5.