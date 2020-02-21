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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


НА БВФБ КУРС ДОЛЛАРА ДОСТИГ ЧЕТЫРЕХЛЕТНЕГО МАКСИМУМА ПО ОТНОШЕНИЮ К БЕЛОРУССКОМУ РУБЛЮ
15:19 21.02.2020

Пятничные торги на ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» подтвердили тенденцию к снижению курса российского рубля и продолжению роста доллара.

Так, российский рубль опустился на 0,0180 BYN (-0,52%) до 3,4401 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,4581 BYN), а доллар поднялся на 0,0072 BYN (0,32%) до 2,2120 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,2048 BYN).

Евро по отношению к белорусскому рублю также вырос на 0,0098 BYN (0,41%) до 2,3885 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 2,3787 BYN).

Оборот в торговле долларом США на торгах БВФБ 21 февраля составил 30,242 млн BYN, объем торговли евро – 2,632 млн. BYN, а объем торговли российским рублем – 21,725 млн. BYN.

Курс продажи доллара в пятницу на 15:00 в белорусских банках колеблется между 2,215 и 2,24 рубля; евро – между 2,39 и 2,415; 100 российских рублей – между 3,44 и 3,5.
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с 22.02.2020
валюта курс
EUR 2.3885
USD 2.2120
RUB 3.4401
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Итоги торгов на БВФБ
на 21.02.2020
валюта курс +/-
EUR 2.3885 +0.0098
USD 2.2120 +0.0072
RUB 3.4401 -0.018
все курсы архив

Курсы в банках
на 21.02.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.3900 2.3900
USD 2.2110 2.2140
RUB 3.4330 3.4400
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Конвертация в банках
на 21.02.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0790 1.0830
EUR/RUB 69.4000 69.6000
USD/RUB 64.2500 64.5000
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