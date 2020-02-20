ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НАЦБАНКОМ С 21 ФЕВРАЛЯ 2020 ГОДА

15:52 20.02.2020 Национальный банк Республики Беларусь установил с 21 февраля 2020 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,2048 белорусского рубля, 1 евро – 2,3787 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,4581 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 9,0058 белорусского рубля.