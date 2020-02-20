Финансовые рынки РБ

В четверг, 20 февраля, на торгах на ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» курс российского рубля снизился на 0,0057 BYN (-0,16%) до 3,4581 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,4638 BYN).

Курс евро опустился на 0,0018 BYN (-0,08%) до 2,3787 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 2,3805 BYN).

В свою очередь доллар по отношению к белорусскому рублю вырос на 0,0008 BYN (0,04%%) до 2,2048 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,204 BYN).

Курс продажи доллара в четверг на 14:45 в белорусских банках колеблется между 2,208 и 2,24 рубля; евро – между 2,384 и 2,405; 100 российских рублей – между 3,464 и 3,5.