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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ
НА БВФБ КУРС ЕВРО СНИЗИЛСЯ, РУБЛЬ И ДОЛЛАР ПОДОРОЖАЛИ
15:57 19.02.2020
В среду, 19 февраля, на торгах на ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» курс российского рубля повысился на 0,0096 BYN (0,28%) до 3,4638 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,4542 BYN).
Доллар по отношению к белорусскому рублю вырос 0,001 BYN (0,05%) до 2,204 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,203 BYN).
Евро снизился на 0,0053 BYN (-0,22%) до 2,3805 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 2,3858 BYN).
Курс продажи доллара в среду на 14:30 в белорусских банках колеблется между 2,205 и 2,24 рубля; евро – между 2,382 и 2,405; 100 российских рублей – между 3,464 и 3,5.
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