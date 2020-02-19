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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


НА БВФБ КУРС ЕВРО СНИЗИЛСЯ, РУБЛЬ И ДОЛЛАР ПОДОРОЖАЛИ
15:57 19.02.2020

В среду, 19 февраля, на торгах на ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» курс российского рубля повысился на 0,0096 BYN (0,28%) до 3,4638 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,4542 BYN).

Доллар по отношению к белорусскому рублю вырос 0,001 BYN (0,05%) до 2,204 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,203 BYN).

Евро снизился на 0,0053 BYN (-0,22%) до 2,3805 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 2,3858 BYN).

Курс продажи доллара в среду на 14:30 в белорусских банках колеблется между 2,205 и 2,24 рубля; евро – между 2,382 и 2,405; 100 российских рублей – между 3,464 и 3,5.
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с 20.02.2020
валюта курс
EUR 2.3805
USD 2.2040
RUB 3.4638
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Итоги торгов на БВФБ
на 19.02.2020
валюта курс +/-
EUR 2.3805 -0.0053
USD 2.2040 +0.001
RUB 3.4638 +0.0096
все курсы архив

Курсы в банках
на 19.02.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.3800 2.3820
USD 2.2030 2.2050
RUB 3.4610 3.4630
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Конвертация в банках
на 19.02.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0780 1.0800
EUR/RUB 68.7000 68.9000
USD/RUB 63.6000 63.8000
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