ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НАЦБАНКОМ С 19 ФЕВРАЛЯ 2020 ГОДА

15:44 18.02.2020 Национальный банк Республики Беларусь установил с 19 февраля 2020 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,2030 белорусского рубля, 1 евро – 2,3858 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,4542 белорусского рубля и 100 украинских гривен 9,0108 белорусского рубля.