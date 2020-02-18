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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ
НА ТОРГАХ БВФБ РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ СДАЛ НАЗАД, ДОЛЛАР И ЕВРО СЛЕГКА ВОССТАНОВИЛИСЬ
14:45 18.02.2020
Во вторник, 18 февраля, на торгах на ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» курс российского рубля сдал назад на 0,0128 BYN (-0,37%) до 3,4542 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3.467 BYN).
Евро отыграл всего 0,008 BYN (0,34%) до 2,3858 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 2,3778 BYN).
Ненамного больше по отношению к белорусскому рублю вырос доллар: на 0,0086 BYN (0,39%) до 2,203 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,1944 BYN).
Курс продажи доллара в среду на 14:30 в белорусских банках колеблется между 2,206 и 2,223 рубля; евро – между 2,389 и 2,41; 100 российских рублей – между 3,458 и 3,5.
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