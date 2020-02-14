ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НАЦБАНКОМ С 18 ФЕВРАЛЯ 2020 ГОДА

16:15 17.02.2020 Национальный банк Республики Беларусь установил с 18 февраля 2020 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,1944 белорусского рубля, 1 евро – 2,3778 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,4670 белорусского рубля и 100 украинских гривен 8,9787 белорусского рубля.