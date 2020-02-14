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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ
НА БВФБ РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ ПРОДОЛЖАЕТ РАСТИ, КУРС ДОЛЛАРА И ЕВРО СНИЖАТЬСЯ
15:42 17.02.2020
Начало недели торгов на ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» продолжило тренд прошедшей недели.
Курс российского рубля увеличился на 0,0019 BYN (0,05%) до 3,467 BYN за 100 российских рублей (на пятничных торгах – 3,4651 BYN), тогда как курс евро по отношению к белорусскому рублю упал на 0,0052 BYN (-0,22%) до 2,3778 BYN за 1 евро (на пятничных торгах – 2,3931 BYN).
Курс доллара также снизился по отношению к белорусскому рублю на 0,0042 BYN (-0,19%) до 2,1944 BYN за 1 доллар (на пятничных торгах – 2,1986 BYN).
Курс продажи доллара в среду на 15:30 в белорусских банках колеблется между 2,198 и 2,223 рубля; евро – между 2,384 и 2,41; 100 российских рублей – между 3,468 и 3,5.
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