Финансовые рынки РБ

Министерство финансов 13 февраля провело аукцион по размещению номинированных в долларах США государственных облигаций 266-го выпуска.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минфина, к аукциону допущено 19 заявок от физических и юридических лиц со ставками от 3,7% до 5,5% годовых на общую сумму 46,3 млн. долларов США.

По результатам аукциона удовлетворены 4 заявки на сумму 20 625 000 долларов.

Объем 266-го выпуска объявлен в размере 60 млн. долларов. Срок обращения - 2920 дней.

Неразмещенный остаток государственных валютных облигаций 266-го выпуска составляет 39 375 000 долларов и будет доразмещаться с 20 февраля 2020 года в торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» путем открытой продажи без проведения аукциона.