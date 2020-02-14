|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|17.02.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ
МИНФИН БЕЛАРУСИ РАЗМЕСТИЛ НА БВФБ ОБЛИГАЦИИ НА 20,6 МЛН ДОЛЛАРОВ
11:08 17.02.2020
Министерство финансов 13 февраля провело аукцион по размещению номинированных в долларах США государственных облигаций 266-го выпуска.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минфина, к аукциону допущено 19 заявок от физических и юридических лиц со ставками от 3,7% до 5,5% годовых на общую сумму 46,3 млн. долларов США.
По результатам аукциона удовлетворены 4 заявки на сумму 20 625 000 долларов.
Объем 266-го выпуска объявлен в размере 60 млн. долларов. Срок обращения - 2920 дней.
Неразмещенный остаток государственных валютных облигаций 266-го выпуска составляет 39 375 000 долларов и будет доразмещаться с 20 февраля 2020 года в торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» путем открытой продажи без проведения аукциона.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 15.02.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 14.02.2020
Курсы в банках
на 17.02.2020
Конвертация в банках
на 17.02.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте