ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НАЦБАНКОМ С 15 ФЕВРАЛЯ 2020 ГОДА

16:46 14.02.2020 Национальный банк Республики Беларусь установил с 15 февраля 2020 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,1986 белорусского рубля, 1 евро – 2,3830 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,4651 белорусского рубля и 100 украинских гривен 8,9922 белорусского рубля.