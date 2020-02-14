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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ
НА ТОРГАХ БВФБ РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ ПОДРОС, ДОЛЛАР И ЕВРО ПРОСЕЛИ
15:45 14.02.2020
В последний день недели, 14 февраля, на торгах на ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» российский рубль подрос, доллар и евро просели.
В частности, курс доллара слегка снизился на 0,0015 BYN (-0,07%) до 2,1986 BYN (на предыдущих торгах – 2,2001 BYN).
Курс евро также просел на 0,0101 BYN (-0,42%) до 2,383 BYN (на предыдущих торгах – 2,3931 BYN).
В свою очередь курс российского рубля подрос на 0,0047 BYN (0,14%) до 3,4651 BYN (на предыдущих торгах – 3,4604 BYN).
Курс продажи доллара в четверг на 15:15 в белорусских банках колеблется между 2,199 и 2,223 рубля; евро – между 2,385 и 2,41; 100 российских рублей – между 3,462 и 3,5.
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