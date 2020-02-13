ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НАЦБАНКОМ С 14 ФЕВРАЛЯ 2020 ГОДА

15:59 13.02.2020 Национальный банк Республики Беларусь установил с 14 февраля 2020 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,2001 белорусского рубля, 1 евро – 2,3931 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,4604 белорусского рубля и 100 украинских гривен 8,9882 белорусского рубля.