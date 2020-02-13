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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


НА БВФБ ДОЛЛАР И ЕВРО ВЫРОСЛИ, РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ ПРОСЕЛ
15:38 13.02.2020

В четверг, 13 февраля, на торгах на ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» доллар и евро выросли, российский рубль просел.

В частности, доллар подрос на 0,0082 BYN (0,37%) до 2,2001 BYN (на предыдущих торгах – 2,1919 BYN). Курс евро также вырос на 0,0008 BYN (0,03%) до 2,3931 BYN (на предыдущих торгах – 2,3923 BYN).

Российский рубль просел на 0,0196 BYN (-0,56%) до 3,4604 BYN (на предыдущих торгах – 3,4800 BYN).

Курс продажи доллара в четверг на 15:15 в белорусских банках колеблется между 2,205 и 2,223 рубля; евро – между 2,398 и 2,42; 100 российских рублей – между 3,46 и 3,5.
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EUR 2.3931
USD 2.2001
RUB 3.4604
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Итоги торгов на БВФБ
на 13.02.2020
валюта курс +/-
EUR 2.3931 +0.0008
USD 2.2001 +0.0082
RUB 3.4604 -0.0196
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Курсы в банках
на 13.02.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.3940 2.3980
USD 2.2010 2.2050
RUB 3.4550 3.4600
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Конвертация в банках
на 13.02.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0860 1.0850
EUR/RUB 69.1500 69.5000
USD/RUB 63.6000 63.9000
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