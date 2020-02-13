Финансовые рынки РБ

В четверг, 13 февраля, на торгах на ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» доллар и евро выросли, российский рубль просел.

В частности, доллар подрос на 0,0082 BYN (0,37%) до 2,2001 BYN (на предыдущих торгах – 2,1919 BYN). Курс евро также вырос на 0,0008 BYN (0,03%) до 2,3931 BYN (на предыдущих торгах – 2,3923 BYN).

Российский рубль просел на 0,0196 BYN (-0,56%) до 3,4604 BYN (на предыдущих торгах – 3,4800 BYN).

Курс продажи доллара в четверг на 15:15 в белорусских банках колеблется между 2,205 и 2,223 рубля; евро – между 2,398 и 2,42; 100 российских рублей – между 3,46 и 3,5.