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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ
НА БВФБ ДОЛЛАР И ЕВРО ВЫРОСЛИ, РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ ПРОСЕЛ
15:38 13.02.2020
В четверг, 13 февраля, на торгах на ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» доллар и евро выросли, российский рубль просел.
В частности, доллар подрос на 0,0082 BYN (0,37%) до 2,2001 BYN (на предыдущих торгах – 2,1919 BYN). Курс евро также вырос на 0,0008 BYN (0,03%) до 2,3931 BYN (на предыдущих торгах – 2,3923 BYN).
Российский рубль просел на 0,0196 BYN (-0,56%) до 3,4604 BYN (на предыдущих торгах – 3,4800 BYN).
Курс продажи доллара в четверг на 15:15 в белорусских банках колеблется между 2,205 и 2,223 рубля; евро – между 2,398 и 2,42; 100 российских рублей – между 3,46 и 3,5.
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