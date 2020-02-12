Финансовые рынки РБ

В среду, 12 февраля, на торгах в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» курс российского рубля и евро подрос, курс доллара просел.

В частности, курс российского рубля вырос на 0,0514 (1,5%) до 3,48 за 100 российских рублей – самое существенное повышение почти за два года.

Курс евро поступательно вырос на 0,0005 (0,02%) до 2,3923 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах — 2,3918 BYN).

Курс доллара слегка снизился на 0,0005 BYN (-0,02%) до 2,1919 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – до 2,1924 BYN).

Курс продажи доллара в среду на 15:30 в белорусских банках колеблется между 2,194 и 2,225 рубля; евро – между 2,396 и 2,43; 100 российских рублей – между 3,472 и 3,513.