ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
12.02.2020

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


НА ТОРГАХ БВФБ КУРС РОССИЙСКОГО РУБЛЯ И ЕВРО ПОДРОС, КУРС ДОЛЛАРА ПРОСЕЛ
15:45 12.02.2020

В среду, 12 февраля, на торгах в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» курс российского рубля и евро подрос, курс доллара просел.

В частности, курс российского рубля вырос на 0,0514 (1,5%) до 3,48 за 100 российских рублей – самое существенное повышение почти за два года.

Курс евро поступательно вырос на 0,0005 (0,02%) до 2,3923 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах — 2,3918 BYN).

Курс доллара слегка снизился на 0,0005 BYN (-0,02%) до 2,1919 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – до 2,1924 BYN).

Курс продажи доллара в среду на 15:30 в белорусских банках колеблется между 2,194 и 2,225 рубля; евро – между 2,396 и 2,43; 100 российских рублей – между 3,472 и 3,513.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 13.02.2020
валюта курс
EUR 2.3923
USD 2.1919
RUB 3.4800
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 12.02.2020
валюта курс +/-
EUR 2.3923 +0.0005
USD 2.1919 -0.0005
RUB 3.4800 +0.0514
все курсы архив

Курсы в банках
на 12.02.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.3910 2.3950
USD 2.1910 2.1940
RUB 3.4700 3.4730
подробнее

Конвертация в банках
на 12.02.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0900 1.0930
EUR/RUB 68.8000 69.1000
USD/RUB 63.1000 63.3000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте