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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ
НА ТОРГАХ БВФБ КУРС РОССИЙСКОГО РУБЛЯ И ЕВРО ПОДРОС, КУРС ДОЛЛАРА ПРОСЕЛ
15:45 12.02.2020
В среду, 12 февраля, на торгах в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» курс российского рубля и евро подрос, курс доллара просел.
В частности, курс российского рубля вырос на 0,0514 (1,5%) до 3,48 за 100 российских рублей – самое существенное повышение почти за два года.
Курс евро поступательно вырос на 0,0005 (0,02%) до 2,3923 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах — 2,3918 BYN).
Курс доллара слегка снизился на 0,0005 BYN (-0,02%) до 2,1919 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – до 2,1924 BYN).
Курс продажи доллара в среду на 15:30 в белорусских банках колеблется между 2,194 и 2,225 рубля; евро – между 2,396 и 2,43; 100 российских рублей – между 3,472 и 3,513.
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