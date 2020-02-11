Финансовые рынки РБ

Министерство финансов 13 февраля 2020 г. проведет в торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» аукцион по размещению номинированных в иностранной валюте государственных долгосрочных облигаций 266-го выпуска для юридических и физических лиц.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минфине, номинальная стоимость одной облигации составляет 1000 долларов США. Объем выпуска – 60 млн долларов.

Срок обращения – 2920 дней. Дата погашения облигаций – 11 февраля 2028 г.

Ставка процентного дохода будет установлена на весь срок обращения облигаций в ходе проведения аукциона.

Выплата процентного дохода осуществляется в течение срока обращения облигаций 11 августа и 11 февраля.

Минфин планирует в первом квартале 2020 года разместить государственные облигации на сумму 160 млн долларов. Всего в 2020 году предусмотрено размещение на внутреннем финансовом рынке Беларуси гособлигаций на сумму 600 млн долларов в эквиваленте.