ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НАЦБАНКОМ С 12 ФЕВРАЛЯ 2020 ГОДА

15:49 11.02.2020 Национальный банк Республики Беларусь установил с 12 февраля 2020 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,1924 белорусского рубля, 1 евро – 2,3918 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,4286 белорусского рубля и 100 украинских гривен 8,9821 белорусского рубля.