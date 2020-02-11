|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|11.02.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ
НА ТОРГАХ БВФБ КУРС РОССИЙСКОГО РУБЛЯ И ДОЛЛАРА ПОДРОС, КУРС ЕВРО ПРОСЕЛ
15:28 11.02.2020
Во вторник, 11 февраля, на торгах в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» курс российского рубля и доллара подрос, курс евро просел.
В частности, курс российского рубля слегка вырос на 0,004 BYN (0,12%) до 3,4286 BYN) за 100 российских рублей (на предыдущих торгах 3,4246 BYN).
Курс евро неожиданно чуточку просел на 0,0002 BYN (0,01%) до 2,3918 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах — 2,3920 BYN).
Курс доллара слегка вырос на 0,0077 BYN (0,35%) до 2,1924 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – до 2,1847 BYN).
Курс продажи доллара в среду на 15:15 в белорусских банках колеблется между 2,197 и 2,225 рубля; евро – между 2,398 и 2,431; 100 российских рублей – между 3,44 и 3,47.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 12.02.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 11.02.2020
Курсы в банках
на 11.02.2020
Конвертация в банках
на 11.02.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте