ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

НА ТОРГАХ БВФБ КУРС РОССИЙСКОГО РУБЛЯ И ДОЛЛАРА ПОДРОС, КУРС ЕВРО ПРОСЕЛ

15:28 11.02.2020 Во вторник, 11 февраля, на торгах в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» курс российского рубля и доллара подрос, курс евро просел. В частности, курс российского рубля слегка вырос на 0,004 BYN (0,12%) до 3,4286 BYN) за 100 российских рублей (на предыдущих торгах 3,4246 BYN). Курс евро неожиданно чуточку просел на 0,0002 BYN (0,01%) до 2,3918 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах — 2,3920 BYN). Курс доллара слегка вырос на 0,0077 BYN (0,35%) до 2,1924 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – до 2,1847 BYN). Курс продажи доллара в среду на 15:15 в белорусских банках колеблется между 2,197 и 2,225 рубля; евро – между 2,398 и 2,431; 100 российских рублей – между 3,44 и 3,47.