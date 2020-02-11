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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


НА ТОРГАХ БВФБ КУРС РОССИЙСКОГО РУБЛЯ И ДОЛЛАРА ПОДРОС, КУРС ЕВРО ПРОСЕЛ
15:28 11.02.2020

Во вторник, 11 февраля, на торгах в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» курс российского рубля и доллара подрос, курс евро просел.

В частности, курс российского рубля слегка вырос на 0,004 BYN (0,12%) до 3,4286 BYN) за 100 российских рублей (на предыдущих торгах 3,4246 BYN).

Курс евро неожиданно чуточку просел на 0,0002 BYN (0,01%) до 2,3918 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах — 2,3920 BYN).

Курс доллара слегка вырос на 0,0077 BYN (0,35%) до 2,1924 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – до 2,1847 BYN).

Курс продажи доллара в среду на 15:15 в белорусских банках колеблется между 2,197 и 2,225 рубля; евро – между 2,398 и 2,431; 100 российских рублей – между 3,44 и 3,47.
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EUR 2.3918
USD 2.1924
RUB 3.4286
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Итоги торгов на БВФБ
на 11.02.2020
валюта курс +/-
EUR 2.3918 -0.0002
USD 2.1924 +0.0077
RUB 3.4286 +0.004
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Курсы в банках
на 11.02.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.3930 2.3990
USD 2.1930 2.1980
RUB 3.4300 3.4400
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Конвертация в банках
на 11.02.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0900 1.0930
EUR/RUB 69.6000 70.0000
USD/RUB 63.8000 64.0000
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