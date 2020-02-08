ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НАЦБАНКОМ С 11 ФЕВРАЛЯ 2020 ГОДА

15:31 10.02.2020 Национальный банк Республики Беларусь установил с 11 февраля 2020 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,1847 белорусского рубля, 1 евро – 2,3920 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,4246 белорусского рубля и 100 украинских гривен 8,9086 белорусского рубля.