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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ
НА ТОРГАХ БВФБ В ПОНЕДЕЛЬНИК РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ СНИЗИЛСЯ, КУРС ДОЛЛАРА И ЕВРО ВЫРОС
14:51 10.02.2020
Сегодня, 10 февраля, на торгах на ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (БВФБ) российский рубль снизился, курс доллара и евро вырос.
В частности, курс российского рубля слегка снизился на 0,0023 BYN (-0,07%) до 3,4246 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах — 3,4269 BYN).
Курс евро продолжил рост на 0,0063 BYN (0,26%) до 2,3920 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах — 2,3785 BYN), курс доллара вырос на 0,0085 BYN (0,39%) до 2,1847 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,1762 BYN).
Курс продажи доллара в среду на 14:30 в белорусских банках колеблется между 2,189 и 222 рубля; евро – между 2,395 и 2,43; 100 российских рублей – между 3,426 и 3,478.
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