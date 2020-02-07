ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НАЦБАНКОМ С 8 ФЕВРАЛЯ 2020 ГОДА

15:01 07.02.2020 Национальный банк Республики Беларусь установил с 8 февраля 2020 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,1762 белорусского рубля, 1 евро – 2,3857 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,4269 белорусского рубля и 100 украинских гривен 8,8689 белорусского рубля.