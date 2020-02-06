ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НАЦБАНКОМ С 7 ФЕВРАЛЯ 2020 ГОДА

15:51 06.02.2020 Национальный банк Республики Беларусь установил с 7 февраля 2020 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,1615 белорусского рубля, 1 евро – 2,3785 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,4385 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 8,7911 белорусского рубля.