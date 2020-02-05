Финансовые рынки РБ

С 19 февраля 2020 года вступят в силу изменения и дополнения в Типовые условия обращения эмиссионных ценных бумаг в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (Типовые условия обращения), утвержденные 9 января текущего года на заседании правления БВФБ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БВФБ, изменения и дополнения в Типовые условия обращения были разработаны с целью расширения перечня режимов торгов, допустимых для размещения ценных бумаг в торговой системе биржи и определения режимов торгов, разрешенных для проведения операций по досрочному (до даты начала их погашения) приобретению эмитентом облигаций (выкуп облигаций).

Изменения и дополнения в Типовые условия обращения предусматривают:

установление допустимых для операций размещения ценных бумаг и выкупа облигаций режимов торгов (допускается использовать режимы торгов: «простой аукцион», «непрерывный двойной аукцион», «форвардные сделки»);

определение порядка информирования участников торгов о планируемых к проведению в торговой системе Биржи операциях по размещению ценных бумаг и операциях по выкупу облигаций;

определение требований к порядку оформления и передачи в торговую систему Биржи информационного сообщения о размещении ценных бумаг (выкупе облигаций);

возможность установления участником торгов ограничений цен размещения (выкупа) облигаций;

изменение параметров режимов «непрерывный двойной аукцион» и «форвардные сделки».