ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НАЦБАНКОМ С 6 ФЕВРАЛЯ 2020 ГОДА

15:36 05.02.2020 Национальный банк Республики Беларусь установил с 6 февраля 2020 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,1540 белорусского рубля, 1 евро – 2,3769 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,4173 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 8,6969 белорусского рубля.