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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ
МИНФИН БЕЛАРУСИ РЕАЛИЗОВАЛ В ЯНВАРЕ 2020 ГОДА ГОСОБЛИГАЦИИ НА 78,4 МЛН ДОЛЛАРОВ
17:10 04.02.2020
Министерство финансов за январь 2020 года реализовало на внутреннем финансовом рынке номинированные в иностранной валюте гособлигации на сумму 78,4 млн долларов.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минфина, весь объем размещен в торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа».
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