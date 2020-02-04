ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

МИНФИН БЕЛАРУСИ РЕАЛИЗОВАЛ В ЯНВАРЕ 2020 ГОДА ГОСОБЛИГАЦИИ НА 78,4 МЛН ДОЛЛАРОВ

17:10 04.02.2020 Министерство финансов за январь 2020 года реализовало на внутреннем финансовом рынке номинированные в иностранной валюте гособлигации на сумму 78,4 млн долларов. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минфина, весь объем размещен в торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа».