ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НАЦБАНКОМ С 5 ФЕВРАЛЯ 2020 ГОДА

15:37 04.02.2020 Национальный банк Республики Беларусь установил с 5 февраля 2020 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,1480 белорусского рубля, 1 евро – 2,3747 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,3847 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 8,6540 белорусского рубля.