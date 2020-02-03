ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НАЦБАНКОМ С 4 ФЕВРАЛЯ 2020 ГОДА

15:32 03.02.2020 Национальный банк Республики Беларусь установил с 4 февраля 2020 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,1483 белорусского рубля, 1 евро – 2,3781 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,3626 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 8,5743 белорусского рубля.