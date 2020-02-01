Финансовые рынки РБ

По итогам торгов на ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (БВФБ) в первый понедельник февраля российский рубль продолжил снижение: на 0,0231 BYN (-0,68%) до 3,3626 BYN за 100 российских рублей (на пятничных торгах — 3,3857).

Курс евро вновь вырос на 0,0212 BYN (+0,90%) до 2,3781 BYN за 1 евро (на пятничных торгах — 2,3569), курс доллара поднялся на 0,0103 BYN до 2,1483 BYN (+0,48%) за 1 доллар (на торгах в пятницу – 2,138).

Курс продажи доллара в среду на 14:30 в белорусских банках колеблется между 2,15 и 2,165 рубля; евро – между 2,379 и 2,4; 100 российских рублей – между 3,363 и 3,4.