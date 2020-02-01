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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


НА БВФБ ЕВРО И ДОЛЛАР ВЫРОС, РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ ПОДЕШЕВЕЛ
14:44 03.02.2020

По итогам торгов на ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (БВФБ) в первый понедельник февраля российский рубль продолжил снижение: на 0,0231 BYN (-0,68%) до 3,3626 BYN за 100 российских рублей (на пятничных торгах — 3,3857).

Курс евро вновь вырос на 0,0212 BYN (+0,90%) до 2,3781 BYN за 1 евро (на пятничных торгах — 2,3569), курс доллара поднялся на 0,0103 BYN до 2,1483 BYN (+0,48%) за 1 доллар (на торгах в пятницу – 2,138).

Курс продажи доллара в среду на 14:30 в белорусских банках колеблется между 2,15 и 2,165 рубля; евро – между 2,379 и 2,4; 100 российских рублей – между 3,363 и 3,4.
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Курсы валют НБ РБ
с 01.02.2020
валюта курс
EUR 2.3569
USD 2.1380
RUB 3.3857
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Итоги торгов на БВФБ
на 03.02.2020
валюта курс +/-
EUR 2.3781 +0.0212
USD 2.1483 +0.0103
RUB 3.3626 -0.0231
все курсы архив

Курсы в банках
на 03.02.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.3750 2.3790
USD 2.1460 2.1500
RUB 3.3550 3.3630
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Конвертация в банках
на 03.02.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1040 1.1080
EUR/RUB 70.6000 71.0000
USD/RUB 63.8000 64.1500
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