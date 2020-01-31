ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НАЦБАНКОМ С 01 ФЕВРАЛЯ 2020 ГОДА

16:11 31.01.2020 Национальный банк Республики Беларусь установил с 01 февраля 2020 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,1380 белорусского рубля, 1 евро – 2,3569 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,3857 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 8,5392 белорусского рубля.