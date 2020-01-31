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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ
ДОЛЛАР И ЕВРО СНОВА ПОДРОСЛИ НА ТОРГАХ БВФБ
15:48 31.01.2020
Доллар и евро снова подросли на торгах БВФБ в последний рабочий день недели, 31 января.
Так, курс евро вырос на 0,003 BYN (+0,13%) до 2,3569 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах — 2,3539), курс доллара вырос на 0,0003 BYN до 2,138 BYN (+0,01%) за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,1377).
При этом российский рубль вновь опустился на 0,0071 BYN (-0,21%) до 3,3857 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах — 3,3928).
Курс продажи доллара в среду на 15:30 в белорусских банках колеблется между 2,14 и 2,152 рубля; евро – между 2,35 и 2,382; 100 российских рублей – между 3,376 и 3,42.
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