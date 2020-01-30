Финансовые рынки РБ

На торгах БВФБ 30 января курс доллара и евро вырос, российский рубль подешевел.

Как сообщает БВФБ, российский рубль на торгах после вчерашнего роста подешевел на 0,0163 BYN (-0,48%) до 3,3928 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах — 3,4091).

Курс евро вырос на 0,0118 BYN (+0,50%) до 2,3539 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах — 2,3421), также вырос курс доллара на 0,0094 BYN до 2,1377 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах - 2,1283).

Курс продажи доллара в среду на 15:45 в белорусских банках колеблется между 2,14 и 2,155 рубля; евро – между 2,357 и 2,37; 100 российских рублей – между 3,392 и 3,45.