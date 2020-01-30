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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


НА БВФБ КУРС ДОЛЛАРА И ЕВРО ВЫРОС, РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ ПОДЕШЕВЕЛ
16:01 30.01.2020

На торгах БВФБ 30 января курс доллара и евро вырос, российский рубль подешевел.

Как сообщает БВФБ, российский рубль на торгах после вчерашнего роста подешевел на 0,0163 BYN (-0,48%) до 3,3928 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах — 3,4091).

Курс евро вырос на 0,0118 BYN (+0,50%) до 2,3539 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах — 2,3421), также вырос курс доллара на 0,0094 BYN до 2,1377 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах - 2,1283).

Курс продажи доллара в среду на 15:45 в белорусских банках колеблется между 2,14 и 2,155 рубля; евро – между 2,357 и 2,37; 100 российских рублей – между 3,392 и 3,45.
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с 31.01.2020
валюта курс
EUR 2.3539
USD 2.1377
RUB 3.3928
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Итоги торгов на БВФБ
на 30.01.2020
валюта курс +/-
EUR 2.3539 +0.0118
USD 2.1377 +0.0094
RUB 3.3928 -0.0163
все курсы архив

Курсы в банках
на 30.01.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.3520 2.3560
USD 2.1360 2.1390
RUB 3.3860 3.3950
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Конвертация в банках
на 30.01.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1000 1.1030
EUR/RUB 69.3000 69.6000
USD/RUB 62.9500 63.1500
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