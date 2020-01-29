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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НАЦБАНКОМ С 30 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА
15:55 29.01.2020

Национальный банк Республики Беларусь установил с 30 января 2020 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,1283 белорусского рубля, 1 евро – 2,3421 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,4091 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 8,5629 белорусского рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 30.01.2020
валюта курс
EUR 2.3421
USD 2.1283
RUB 3.4091
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 29.01.2020
валюта курс +/-
EUR 2.3421 -0.0033
USD 2.1283 0
RUB 3.4091 +0.0226
все курсы архив

Курсы в банках
на 29.01.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.3390 2.3430
USD 2.1270 2.1300
RUB 3.4000 3.4080
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Конвертация в банках
на 29.01.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0980 1.1020
EUR/RUB 68.6000 68.9000
USD/RUB 62.4500 62.7000
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