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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ
НА ТОРГАХ БВФБ В СРЕДУ ЗАФИКСИРОВАНО РАЗНОНАПРАВЛЕННОЕ ИЗМЕНЕНИЕ КУРСОВ
15:27 29.01.2020
На торгах Белорусско-валютной фондовой биржи (БВФБ) в среду зафиксировано разнонаправленное изменение курсов.
Как сообщает БФВБ, 29 января российский рубль после вчерашнего падения вырос на 0,0226 BYN (+0,67%) до 3,4091 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах — 3,3865).
Курс евро опустился на 0,0033 BYN (-0,14%.) до 2,3421 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах — 2,3454), в то время, как курс доллара остался без изменений на уровне 2,1283 BYN за 1 доллар.
Курс продажи доллара в среду на 15:00 в белорусских банках колеблется между 2,31 и 2,15 рубля; евро – между 2. 344 и 2,37; 100 российских рублей – между 3,4 и 3,45.
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