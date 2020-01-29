Финансовые рынки РБ

На торгах Белорусско-валютной фондовой биржи (БВФБ) в среду зафиксировано разнонаправленное изменение курсов.

Как сообщает БФВБ, 29 января российский рубль после вчерашнего падения вырос на 0,0226 BYN (+0,67%) до 3,4091 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах — 3,3865).

Курс евро опустился на 0,0033 BYN (-0,14%.) до 2,3421 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах — 2,3454), в то время, как курс доллара остался без изменений на уровне 2,1283 BYN за 1 доллар.

Курс продажи доллара в среду на 15:00 в белорусских банках колеблется между 2,31 и 2,15 рубля; евро – между 2. 344 и 2,37; 100 российских рублей – между 3,4 и 3,45.