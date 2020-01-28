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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ
КУРСЫ ДОЛЛАРА И ЕВРО ПРОДОЛЖАЮТ УКРЕПЛЯТЬСЯ, РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ СНИЖАЕТСЯ ВТОРОЙ ДЕНЬ ПОДРЯД
15:53 28.01.2020
На торгах во вторник, 28 января, курсы доллара и евро продолжали укрепляться, российский рубль снижается второй день подряд.
Как сообщает БФВБ, российский рубль на БВФБ просел на 0,0117 до Br3,3865 за 100 российских рублей; доллар относительно белорусского рубля вырос на Br0,0082 до Br2,1283 за доллар, а курс евро поднялся на Br0,0064 до Br2,3454 за 1 евро.
Курс продажи доллара в среду на 15:30 в белорусских банках колеблется между 2.132 и 2,16 рубля; евро – между 2.348 и 2,37; 100 российских рублей – между 3.39 и 3,43.
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