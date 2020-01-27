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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ
ТРЕНД ПОМЕНЯЛСЯ: НА БВФБ КУРС РОССИЙСКОГО РУБЛЯ СНИЗИЛСЯ, А ДОЛЛАР И ЕВРО ПОДОРОЖАЛИ
15:53 27.01.2020
На БВФБ курс российского рубля снизился, а доллар и евро подорожали.
По данным биржи, на первых торгах недели, 27 января, российский рубль на БВФБ подешевел на B0,0196 до Br3,3982 за 100 российских рублей, в то время как курс доллара относительно белорусского рубля вырос на Br00071 до Br2,1201 за 1 доллар.
Курс евро поднялся на Br0,0051 до Br2,3390 за 1 евро.
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