Финансовые рынки РБ

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ТРЕНД ПОМЕНЯЛСЯ: НА БВФБ КУРС РОССИЙСКОГО РУБЛЯ СНИЗИЛСЯ, А ДОЛЛАР И ЕВРО ПОДОРОЖАЛИ
15:53 27.01.2020

На БВФБ курс российского рубля снизился, а доллар и евро подорожали.

По данным биржи, на первых торгах недели, 27 января, российский рубль на БВФБ подешевел на B0,0196 до Br3,3982 за 100 российских рублей, в то время как курс доллара относительно белорусского рубля вырос на Br00071 до Br2,1201 за 1 доллар.

Курс евро поднялся на Br0,0051 до Br2,3390 за 1 евро.
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валюта курс
EUR 2.3390
USD 2.1201
RUB 3.3982
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Итоги торгов на БВФБ
на 27.01.2020
валюта курс +/-
EUR 2.3390 +0.0051
USD 2.1201 +0.0071
RUB 3.3982 -0.0196
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Курсы в банках
на 27.01.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.3360 2.3400
USD 2.1190 2.1220
RUB 3.3850 3.3950
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Конвертация в банках
на 27.01.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1010 1.1000
EUR/RUB 68.8000 69.2500
USD/RUB 62.4500 62.8000
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