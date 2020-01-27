Финансовые рынки РБ

На БВФБ курс российского рубля снизился, а доллар и евро подорожали.

По данным биржи, на первых торгах недели, 27 января, российский рубль на БВФБ подешевел на B0,0196 до Br3,3982 за 100 российских рублей, в то время как курс доллара относительно белорусского рубля вырос на Br00071 до Br2,1201 за 1 доллар.

Курс евро поднялся на Br0,0051 до Br2,3390 за 1 евро.