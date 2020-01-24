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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НАЦБАНКОМ С 24 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА
15:30 24.01.2020

Национальный банк Республики Беларусь установил с 25 января 2020 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,1130 белорусского рубля, 1 евро – 2,3339 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,4178 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 8,6803 белорусского рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 24.01.2020
валюта курс
EUR 2.3435
USD 2.1137
RUB 3.4122
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 24.01.2020
валюта курс +/-
EUR 2.3339 -0.0096
USD 2.1130 -0.0007
RUB 3.4178 +0.0056
все курсы архив

Курсы в банках
на 24.01.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.3330 2.3360
USD 2.1130 2.1150
RUB 3.4150 3.4240
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Конвертация в банках
на 24.01.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1030 1.1050
EUR/RUB 68.2500 68.4500
USD/RUB 61.8000 62.0000
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