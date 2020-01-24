Финансовые рынки РБ

На торгах БВФБ в пятницу, 24 января, евро подешевел на Br0,0096 и составил Br2,3339 за 1 евро (23 января — Br2,3435).

Как сообщает Белорусская валютно-фондовая биржа (БВФБ), доллар упал на Br0,0007 до Br2,1130 (на торгах 23 января — Br2,1137).

Курс российского рубля поднялся на Br0,0056 до Br3,4178 за 100 российских рублей (23 января — Br3,4122).

Курс продажи доллара в среду на 14:30 в белорусских банках колеблется между 2,115 и 2,125 рубля; евро – между 2,336 и 2,36; 100 российских рублей – между 3,424 и 3,49.