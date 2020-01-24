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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


КУРС РОССИЙСКОГО РУБЛЯ ВЫРОС, ДОЛЛАР И ЕВРО ПРОДОЛЖАЮТ СНИЖЕНИЕ
14:52 24.01.2020

На торгах БВФБ в пятницу, 24 января, евро подешевел на Br0,0096 и составил Br2,3339 за 1 евро (23 января — Br2,3435).

Как сообщает Белорусская валютно-фондовая биржа (БВФБ), доллар упал на Br0,0007 до Br2,1130 (на торгах 23 января — Br2,1137).

Курс российского рубля поднялся на Br0,0056 до Br3,4178 за 100 российских рублей (23 января — Br3,4122).

Курс продажи доллара в среду на 14:30 в белорусских банках колеблется между 2,115 и 2,125 рубля; евро – между 2,336 и 2,36; 100 российских рублей – между 3,424 и 3,49.
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с 24.01.2020
валюта курс
EUR 2.3435
USD 2.1137
RUB 3.4122
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Итоги торгов на БВФБ
на 24.01.2020
валюта курс +/-
EUR 2.3339 -0.0096
USD 2.1130 -0.0007
RUB 3.4178 +0.0056
все курсы архив

Курсы в банках
на 24.01.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.3330 2.3360
USD 2.1130 2.1150
RUB 3.4150 3.4240
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Конвертация в банках
на 24.01.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1030 1.1050
EUR/RUB 68.2500 68.4500
USD/RUB 61.8000 62.0000
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