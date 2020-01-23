Финансовые рынки РБ

Белорусский рубль дорожает третий день подряд.

Как сообщает Белорусская валютно-фондовая биржа (БВФБ), на торгах в среду евро подешевел на Br0,0015 до Br3,4122 за 1 евро (22 января — Br2,345).

Доллар упал на Br0,0019 до Br2,1137 (на торгах 22 января — Br2,1156).

Курс российского рубля снизился на Br0,0066 до Br3,4188 за 100 российских рублей (22 января — Br34188).

Курс продажи доллара в среду на 15:30 в белорусских банках колеблется между 2,115 и 2,15 рубля; евро – между 2,344 и 2,36; 100 российских рублей – между 3,413 и 3,48.