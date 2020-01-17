Финансовые рынки РБ

Министерство финансов Беларуси 20 января 2020 года доразместит в торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» государственные долгосрочные облигации 265-го выпуска для юридических и физических лиц на сумму 75 870 000 долларов США.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минфина, по итогам проведенного 14 января аукциона Минфин установил объем выпуска облигаций 265-го выпуска в 100 млн долларов США, ставку процентного дохода - 3,7% годовых. Ставка установлена на весь срок обращения облигаций. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1 тыс. долларов.

На первом в этом году аукционе размещено облигаций на 24 130 000 долларов США.

Срок обращения облигаций 265-го выпуска составляет 2555 дней. Дата погашения - 12 января 2027 г.

Выплата процентного дохода осуществляется в течение срока обращения облигаций 12 июля и 12 января.

Как уже сообщалось, недоразмещенный остаток будет доразмещаться с 20 января по 30 июня 2020 текущего года в торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» путем открытой продажи без проведения аукциона.