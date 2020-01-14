Финансовые рынки РБ

Банк Дабрабыт занял первое место в рейтинге участников торгов на биржевом валютном рынке Беларуси по объему торгов по итогам 2019 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, общий оборот превысил 2 млрд. долларов США. Банк также был самым крупным игроком биржевого рынка за весь 2018 год.

«Высокие позиции среди участников валютных торгов Банка Дабрабыт являются результатом целенаправленной работы банка по обеспечению наиболее привлекательных для клиентов условий по покупке и продаже иностранной валюты», - отметили в банке.

Одним из важных факторов, обеспечивших лидерство банка, стал запуск первого в стране сервиса по удаленной торговле валютами на бирже в режиме онлайн. Компании и индивидуальные предприниматели могут использовать банковский биржевой торговый терминал удаленно в автоматическом режиме для оформления заявок на покупку/продажу иностранной валюты на БВФБ.