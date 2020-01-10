Финансовые рынки РБ

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МИНФИН БЕЛАРУСИ 14 ЯНВАРЯ ПРОВЕДЕТ АУКЦИОН ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ИНВАЛЮТНЫХ ГДО 265-ГО ВЫПУСКА
09:44 13.01.2020
Министерство финансов Беларуси 14 января 2020 года проведет в торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» аукцион по размещению номинированных в долларах США государственных долгосрочных облигаций (ГДО) 265-го выпуска для юридических и физических лиц.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минфина, номинальная стоимость одной облигации составляет 1000 долларов США.
Объем выпуска будет установлен Минфином после проведения аукциона.
Срок обращения облигаций составляет 2 555 дней.
Дата погашения облигаций - 12 января 2027 г.
Ставка процентного дохода будет установлена на весь срок обращения облигаций в ходе проведения аукциона.
Выплата процентного дохода осуществляется в течение срока обращения облигаций 12 июля и 12 января.
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