Финансовые рынки РБ

Министерство финансов Беларуси 14 января 2020 года проведет в торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» аукцион по размещению номинированных в долларах США государственных долгосрочных облигаций (ГДО) 265-го выпуска для юридических и физических лиц.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минфина, номинальная стоимость одной облигации составляет 1000 долларов США.

Объем выпуска будет установлен Минфином после проведения аукциона.

Срок обращения облигаций составляет 2 555 дней.

Дата погашения облигаций - 12 января 2027 г.

Ставка процентного дохода будет установлена на весь срок обращения облигаций в ходе проведения аукциона.

Выплата процентного дохода осуществляется в течение срока обращения облигаций 12 июля и 12 января.