Финансовые рынки РБ

Министерство финансов Беларуси с 1 января по 31 декабря 2019 г. на внутреннем финансовом рынке реализовало государственные долгосрочные облигации Беларуси, номинированные в иностранной валюте, на сумму 569,7 млн долл. США и 179 млн евро.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минфине, в том числе в торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» реализованы облигации на сумму 209,7 млн долл. США и 129 млн евро.