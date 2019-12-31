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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ
МИНФИН ЗА ГОД РЕАЛИЗОВАЛ ОБЛИГАЦИИ ПОЧТИ НА 570 МЛН ДОЛЛАРОВ И 179 МЛН ЕВРО
13:34 03.01.2020
Министерство финансов Беларуси с 1 января по 31 декабря 2019 г. на внутреннем финансовом рынке реализовало государственные долгосрочные облигации Беларуси, номинированные в иностранной валюте, на сумму 569,7 млн долл. США и 179 млн евро.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минфине, в том числе в торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» реализованы облигации на сумму 209,7 млн долл. США и 129 млн евро.
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