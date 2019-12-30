|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|30.12.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ
АКЦИОНЕРЫ БВФБ УТВЕРДИЛИ КОРПОРАТИВНЫЙ КОДЕКС БЕЛОРУССКОЙ ВАЛЮТНО-ФОНДОВОЙ БИРЖИ
16:39 30.12.2019
Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» прошло 24 декабря.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БВФБ, общим собранием акционеров биржи утверждены:
положение о Наблюдательном совете ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»;
корпоративный кодекс ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»;
изменение и дополнение в Положение о ревизионной комиссии ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», утвержденное протоколом общего собрания акционеров №2 от 13.12.2016.
Также в состав Наблюдательного совета ииржи включен представитель государства, назначенный Министерством финансов, - Светлана Дегтеренко, начальник главного управления корпоративных отношений, владельческого надзора и обращения акций Государственного комитета по имуществу.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 31.12.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 30.12.2019
Курсы в банках
на 30.12.2019
Конвертация в банках
на 30.12.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте