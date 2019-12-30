ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

АКЦИОНЕРЫ БВФБ УТВЕРДИЛИ КОРПОРАТИВНЫЙ КОДЕКС БЕЛОРУССКОЙ ВАЛЮТНО-ФОНДОВОЙ БИРЖИ

16:39 30.12.2019 Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» прошло 24 декабря. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БВФБ, общим собранием акционеров биржи утверждены: положение о Наблюдательном совете ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»; корпоративный кодекс ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»; изменение и дополнение в Положение о ревизионной комиссии ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», утвержденное протоколом общего собрания акционеров №2 от 13.12.2016. Также в состав Наблюдательного совета ииржи включен представитель государства, назначенный Министерством финансов, - Светлана Дегтеренко, начальник главного управления корпоративных отношений, владельческого надзора и обращения акций Государственного комитета по имуществу.