ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

АУКЦИОНЫ ПО ПРОДАЖЕ АКЦИЙ ОАО «ЛИДСКОЕ ПИВО» ПРОЙДУТ 31 ДЕКАБРЯ

15:35 30.12.2019 ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» предоставило УП «АСБ БРОКЕР» право на выполнение функций торгового агента по покупке через торговую систему биржи акций ОАО «Лидское пиво» (код выпуска – BY4413198184). Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БВФБ, 31 декабря будут проведены два простых стандартных аукциона с объявлением стартовой цены по продаже акций ОАО «Лидское пиво», Лида на условиях, указанных в заявлении УП «АСБ БРОКЕР».