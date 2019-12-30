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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ
АУКЦИОНЫ ПО ПРОДАЖЕ АКЦИЙ ОАО «ЛИДСКОЕ ПИВО» ПРОЙДУТ 31 ДЕКАБРЯ
15:35 30.12.2019
ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» предоставило УП «АСБ БРОКЕР» право на выполнение функций торгового агента по покупке через торговую систему биржи акций ОАО «Лидское пиво» (код выпуска – BY4413198184).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БВФБ, 31 декабря будут проведены два простых стандартных аукциона с объявлением стартовой цены по продаже акций ОАО «Лидское пиво», Лида на условиях, указанных в заявлении УП «АСБ БРОКЕР».
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