ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НАЦБАНКОМ С 31 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА

15:14 30.12.2019 Национальный банк Республики Беларусь установил с 31 декабря 2019 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,1036 белорусского рубля, 1 евро – 2,3524 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,4043 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 8,8759 белорусского рубля.