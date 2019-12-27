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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


К ТОРГОВОЙ СИСТЕМЕ БВФБ ПОДКЛЮЧЕН ПЕРВЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УЧАСТНИК РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ, ИСПОЛЬЗУЮЩИЙ ПРОТОКОЛЫ FIX/FAST
12:51 30.12.2019

ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» и ЗАО «Айгенис» 26 декабря подписали лицензионное соглашение о предоставлении ЗАО «Айгенис» прав на подключение к торговой системе биржи посредством шлюза FIX/FAST.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БВФБ, мобильное приложение AIGENIS Invest прошло тестирование в торговой системе Белорусской валютно-фондовой биржи в режиме торгов «непрерывный двойной аукцион» с кодом расчетов SCCP-T0 (центральный контрагент).

Таким образом, после завершения настройки технического подключения приложения AIGENIS Invest к торговому шлюзу биржи, любое физическое лицо, воспользовавшись услугами ЗАО «Айгенис» сможет покупать и продавать ценные бумаги на бирже удаленно через программно-технический комплекс компании.

Белорусская валютно-фондовая биржа проводит планомерную работу по развитию организованного фондового рынка в Беларуси. Биржа разработала открытые API (Application Programming Interface), базирующиеся на международном протоколе FIX/FAST, которые позволили провести интеграцию торговой системы биржи с системой дистанционного обслуживания ЗАО «Айгенис». Выполненная интеграция открыла возможность инвесторам использовать программно-технический комплекс компании для формирования в автоматическом режиме заявок на покупку/продажу ценных бумаг на организованном биржевом рынке Беларуси.

Использование технологии FIX/FAST позволяет проводить операции по покупке/продаже ценных бумаг через программно-технические комплексы профессиональных участников рынка ценных бумаг удобным способом и с высокой скоростью.
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