Финансовые рынки РБ

Министерство финансов Беларуси планирует в первом квартале 2020 г разместить государственные облигации на 160 млн долларов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минфине, размещение двух новых выпусков облигаций в долларах США будет проведено 14 января и 13 февраля. Срок обращения облигаций в иностранной валюте – не менее 5 лет, в белорусских рублях – до 3 лет.

Законом №269-З от 16 декабря 2019 г. «О республиканском бюджете на 2020 год» предусмотрено размещение в 2020 г. на внутреннем финансовом рынке гособлигаций на сумму 600 млн долларов США в эквиваленте.