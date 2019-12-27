Финансовые рынки РБ

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МИНФИН ПЛАНИРУЕТ В ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ 2020 ГОДА РАЗМЕСТИТЬ ГОСОБЛИГАЦИИ НА 160 МЛН ДОЛЛАРОВ
12:13 30.12.2019
Министерство финансов Беларуси планирует в первом квартале 2020 г разместить государственные облигации на 160 млн долларов.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минфине, размещение двух новых выпусков облигаций в долларах США будет проведено 14 января и 13 февраля. Срок обращения облигаций в иностранной валюте – не менее 5 лет, в белорусских рублях – до 3 лет.
Законом №269-З от 16 декабря 2019 г. «О республиканском бюджете на 2020 год» предусмотрено размещение в 2020 г. на внутреннем финансовом рынке гособлигаций на сумму 600 млн долларов США в эквиваленте.
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