ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НАЦБАНКОМ С 27 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА

14:58 26.12.2019 Национальный банк Республики Беларусь установил с 27 декабря 2019 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,0984 белорусского рубля, 1 евро – 2,3270 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,3997 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 9,0234 белорусского рубля.