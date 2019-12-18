ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НАЦБАНКОМ С 19 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА

14:57 18.12.2019 Национальный банк Республики Беларусь установил с 19 декабря 2019 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,1062 белорусского рубля, 1 евро – 2,3449 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,3644 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 8,9976 белорусского рубля.