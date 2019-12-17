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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ
КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НАЦБАНКОМ С 18 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА
15:04 17.12.2019
Национальный банк Республики Беларусь установил с 18 декабря 2019 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,1037 белорусского рубля, 1 евро – 2,3440 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,3629 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 8,9635 белорусского рубля.
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